El CNE indicó que las delegaciones provinciales no tienen competencia para suspender elecciones.

A menos de 24 horas de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró quién tiene la competencia para determinar una eventual suspensión de las votaciones previstas para este domingo 29 de noviembre de 2026.

Mediante un comunicado emitido este sábado 28 de noviembre, el organismo precisó que únicamente el Pleno del CNE tiene la facultad de analizar una posible suspensión de la jornada electoral en recintos específicos afectados por situaciones de fuerza mayor.

La institución recalcó que esta atribución no ha sido delegada a las delegaciones provinciales electorales.

El pronunciamiento se produjo, según el organismo, ante publicaciones imprecisas difundidas por actores políticos. Sin embargo, el CNE no identificó a los responsables de esas publicaciones.

CNE monitorea los recintos electorales ante posibles emergencias

En medio de la temporada de lluvias asociada al fenómeno de El Niño en Ecuador, las autoridades electorales mantienen un seguimiento permanente de las condiciones de los recintos habilitados para las votaciones.

En estas tareas participan personal técnico del CNE y representantes de las instituciones que integran la Mesa de Seguridad Electoral.

El objetivo es responder de manera inmediata a las contingencias que puedan registrarse por las condiciones climáticas u otros eventos que comprometan el desarrollo de los comicios.

El comunicado no anuncia la suspensión de las votaciones en ningún recinto electoral, sino que establece qué autoridad tiene la competencia para analizar esa posibilidad.

Este domingo, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales rurales e integrantes del CPCCS para el período 2027-2031.