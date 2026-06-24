Principal aeropuerto de Venezuela cerrado 'por graves daños' tras terremotos

El principal aeropuerto de Venezuela quedó cerrado tras sufrir "graves daños en su infraestructura" a raíz de los dos potentes terremotos registrados este miércoles 24 de junio de 2026 en Venezuela, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En una alocución transmitida por los medios oficiales, Rodríguez decretó el estado de emergencia en el país.

El aeropuerto de Maiquetía, a 39 km de la capital Caracas, "se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura", precisó.

Terremotos de magnitud 7,2 y otro de 7,5 sacudieron este miércoles a Venezuela, reportó el servicio sismológico de Estados Unidos (USGS), causando escenas de pánico en Caracas, según periodistas de la AFP.

Mientras tanto, los venezolanos buscan a sus seres queridos entre los escombros. Las autoridades no han detallado el número de afectados.