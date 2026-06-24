Segundo terremoto sacude Venezuela este miércoles

Un segundo terremoto sacudió en Venezuela la tarde de este miércoles 24 de junio de 2026.

Esta vez el sismo registrado alcanzó la magnitud de 7,5.

"Este terremoto fue el segundo evento de un doblete. El sismo principal de magnitud 7,5 fue precedido 39 segundos antes por un sismo precursor de magnitud 7,2", indicó el USGS, al actualizar una evaluación anterior que cifró en 7,1 la magnitud del primero.

Los temblores, que provocaron el derrumbe de edificios en Caracas y se sintieron en la vecina Colombia, se produjeron con un minuto de diferencia, en lugares separados por unos 45 kilómetros y a distintas profundidades, indicaron los datos del USGS.

A las 17:04 un terremoto se registró en el norte de Venezuela. El epicentro se registró a 21 kilómetros al este de Morón.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños en edificios cuyas estructuras colapsaron parcialmente.

El aeropuerto de Caracas fue evacuado y el personal mostró los daños en medio de una gran nube de polvo por el colapso de las estructuras.