Portal web gratuito: Así puede reportar a desaparecidos tras terremotos en Venezuela

Grupos de rescate trabajan en la búsqueda bajo los escombros tras dos devastadores terremotos en Venezuela.

Tras los terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela este miércoles 24 de junio, una iniciativa ciudadana busca calmar la incertidumbre de muchos hogares que aún no logran comunicarse con sus familiares debido a las fallas en las líneas telefónicas y la intermitencia en la conexión de Internet.

La iniciativa Desaparecidos Terremoto Venezuela, es una herramienta ciudadana diseñada para la búsqueda de personas que reúne reportes de familiares que no han localizado a sus seres queridos.

¿Cómo funciona la plataforma?

El proceso de registro es accesible y toma menos de un minuto. Para reportar a una persona, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Dar clic en + Reportar a alguien

2. Cargar una foto reciente de la persona que desea ubicar.

3. Colocar los datos completos que pide la plataforma, estos son: nombres y apellidos completos, edad, última ubicación, la última fecha de contacto, una descripción y señas particulares.

4. Añadir datos de contacto.

5. Publicar reporte.

Los registros son en tiempo real y recalcan la importancia de la doble vía del sistema. Es decir, el uso de la plataforma no se debe quedar en el reporte de desaparición.

Es fundamental que quienes la usen actualicen el estado de su reporte. "Si ya lo encontraste, avísanos para que su nombre dé tranquilidad, no angustia", se lee en el portal.

En este sitio web se pide a los usuarios verificar minuciosamente los datos antes de compartirlos y recuerda que, ante emergencias médicas o rescates críticos, se debe contactar directamente a los organismos oficiales mediante sus líneas activas de emergencia.

¿Qué dicen los datos?

Según el cuadro de datos, que se actualiza en tiempo real, hasta el mediodía de este 25 de junio de 2026, hay más de 38 000 publicaciones de personas desaparecidas. Más de 35 000 siguen sin contacto y 2 504 personas han sido localizadas con éxito.

Iniciativa 100% voluntaria y civil

En el sitio web no se identifica a sus creadores, ya que se describe como una “herramienta ciudadana no partidista"

Además, el portal no solicita, gestiona ni recibe dinero, donaciones ni ayudas materiales de ningún tipo. Su propósito es organizar los datos de forma eficiente para facilitar los esfuerzos de localización.