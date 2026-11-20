Última entrega del videojuego de acción y aventura "Grand Theft Auto VI" en una tienda Best Buy de Nueva York.

El videojuego "Grand Theft Auto VI" recaudó 3 790 millones de dólares en ventas solo en el día de su lanzamiento, según informó este viernes 20 de noviembre de 2026 Rockstar Games, que lo calificó como el mejor estreno de la historia.

Esta cifra, desde las estimaciones de la empresa sobre las ventas mundiales hasta el final del jueves, es casi cinco veces superior a los aproximadamente 800 millones de dólares que recaudó en 2013 el predecesor de esta saga, el GTA V, en las primeras 24 horas.

También supera la taquilla acumulada de "Los vengadores: Endgame", que el mes pasado se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos con unos 2 900 millones de dólares en todo el mundo.

El estudio Rockstar informó que el juego había vendido 32,5 millones de unidades antes de su lanzamiento, un récord en todas las plataformas.

"Nos sentimos increíblemente honrados por la respuesta de los jugadores de todo el mundo", declaró Sam Houser, fundador y presidente del estudio.

El juego salió a la venta el jueves para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El lanzamiento generó más publicaciones en redes sociales que el Mundial de fútbol de este año, según la plataforma de monitoreo Visibrain.

La crítica recibió con entusiasmo la sexta entrega de la saga con una puntuación de 99 sobre 100 en el medidor de reseñas Metacritic.

En una crítica para The Verge, Andrew Webster dijo que "el videojuego es tan bueno que el enorme revuelo mediático es lo menos interesante que tiene".

Nominaciones

Como su predecesor, GTA VI es un videojuego de acción de mundo abierto en el que los jugadores deambulan libremente por una ciudad enorme, roban coches, llevan a cabo atracos y realizan misiones para bandas criminales.

La historia sigue a Jason y Lucía desde un encuentro casual durante una parada policial hasta un robo frustrado que lleva a Lucía a la cárcel, gran parte narrada a través de largas escenas.

Después, los jugadores toman el control de Jason, un exsoldado que hace distintos trabajos para pandillas locales, que van desde recuperar paquetes de droga arrojados al mar hasta robar autos.

El juego ocurre en Vice City, en el estado de Leonida, que aunque no existe en la realidad está inspirada en Florida.

Esta semana, el GTA VI obtuvo ocho nominaciones para los Game Awards, que se celebrarán el 10 de diciembre.

Rockstar ha tardado ocho años en desarrollar esta entrega. Tuvo que retrasar el lanzamiento en dos ocasiones, en 2025 y 2026.

El estudio también se vio afectado por un ataque informático en 2022, en el que se publicaron en internet imágenes robadas del juego.

La serie lleva mucho tiempo siendo acusada de apología de la violencia y la delincuencia, ya que los jugadores pueden atropellar a peatones, vender drogas y disparar a la policía.

Por el momento no está previsto que el videojuego se venda oficialmente en Rusia, China, Líbano ni Catar.