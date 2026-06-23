Cristiano Ronaldo hace historia: marca en seis Mundiales diferentes

Cristiano Ronaldo celebra el gol que lo convierte en el primer jugador en marcar en seis Mundiales.

Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol. Con su gol ante Uzbekistán, este 23 de junio, el capitán de Portugal se convirtió en el primer jugador en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa Mundial de la FIFA

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Catar 2022

Norteamérica 2026

El delantero de 41 años alcanzó este registro durante el segundo partido de Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026, ampliando una trayectoria que abarca dos décadas en la máxima competición del fútbol internacional.

Seis Mundiales, seis goles históricos

El recorrido del goleador de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo comenzó en Alemania 2006 con un tanto frente a Irán.

Cuatro años más tarde volvió a marcar en Sudáfrica 2010 ante Corea del Norte.

En Brasil 2014 anotó contra Ghana, mientras que en Rusia 2018 firmó cuatro goles, incluido un recordado triplete frente a España.

En Catar 2022 convirtió de penal ante Ghana y, ahora, en Norteamérica 2026, sumó un nuevo capítulo con su anotación frente a Uzbekistán.

Un récord sin precedentes

Antes de este Mundial, Cristiano Ronaldo ya era el único futbolista que había anotado en cinco ediciones distintas de la Copa del Mundo.

Con su gol en 2026 elevó ese registro a seis torneos consecutivos, una marca inédita en la historia de la competición.

Además del récord mundialista, el portugués continúa siendo el máximo goleador de la historia de las selecciones nacionales masculinas, consolidando una carrera marcada por la longevidad y los récords internacionales.