Inglaterra y Ghana dividen puntos en la segunda fecha del Mundial 2026

Inglaterra y Ghana se enfrentaron en la segunda fecha del Mundial 2026.

Harry Kane y sus Three Lions se estrellaron este martes 23 de junio con la defensa de Ghana, con la que empataron sin goles cerca de Boston, pero quedaron en buena posición para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El capitán de Inglaterra se fue en blanco en Foxborough, Massachusetts, y desentonó de los otros astros que participaron en la Copa del Mundo, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, que no se cansan de pasar por la caja registradora de goles.

Combativo y solidario como siempre, la estrella del Bayern Munich estuvo bien marcada por la zaga de las Estrellas Negras, que además trabaron el mediocampo inglés y estuvo cerca de llevarse los tres puntos gracias a la velocidad al contragolpe de Antoine Semenyo.

Los campeones mundiales en 1966, sin embargo, apretaron en la parte final y estuvieron muy cerca de romper el cero a través de Bukayo Saka, pero el portero atajó (86'), un palo de Nico O'Reilly (87') y una opción clara desperdiciada por Kane (87').

El capitán no tuvo el tino del debut, cuando marcó un doblete en la victoria categórica contra la Croacia de Luka Modric (4-2), un triunfo que impulsó a su país como uno de los aspirantes al título en Norteamérica.

Apoyado en masa por sus hinchas a las afueras de Boston, la selección que dirige el alemán Thomas Tuchel sigue al frente del Grupo L con cuatro unidades, las mismas que su rival africano, al que supera por diferencia de goles.

Les siguen Croacia y Panamá, que se enfrentan este martes en Toronto, con un punto cada una, a falta de una jornada para el cierre de la primera fase.

Inglaterra culminará la ronda de grupos contra los centroamericanos el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El mismo día, los africanos se batirán con los croatas en Filadelfia.

Minuto a minuto:

Inglaterra se pierde los goles El balón no ingresa para poner en ventaja a los ingleses. Dos remates al hilo en el área de Ghana no entraron a las redes. El primero pegó en el poste y el segundo se pierde por encima del horizontal.

Pausa de hidratación Tras varios minutos en los que el conjunto africano ha logrado defenderse y en un par de ocasiones ha generado preocupación en la defensa de Inglaterra, ambas selecciones van a la pausa de hidrtación.

Empieza el segundo tiempo Inglaterra y Ghana vuelven a la cancha y juegan los 45 minutos complementarios.



Fin del primer tiempo Las Selecciones se retiran al descanso con el marcador 0-0.

Pausa de hidratación El encuentro se detiene para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas.

Inglaterra domina El primer cuarto de hora de juego tiene como protagonista a Inglaterra con el dominio del balón. Sin embargo, aún no lo han trasladado en situaciones de peligro sobre el arco de Asare