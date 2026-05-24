Trump dijo a Netanyahu que insistirá en que acuerdo con Irán incluya fin del programa nuclear

El presidente Donald Trump amenazó a Irán con represalias "violentas" si no firma acuerdo de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se mantendrá firme en su exigencia de desmantelar el programa nuclear de Irán como condición para cualquier acuerdo final con Teherán, declaró un alto funcionario israelí.

"El presidente Trump dejó claro que se mantendrá firme en las negociaciones con respecto a su exigencia de larga data de desmantelar el programa nuclear de Irán y retirar todo el uranio enriquecido del territorio iraní.

EE.UU. informaría a Israel sobre las negociaciones con Irán

Añadió además, que no firmará un acuerdo final si no se cumplen estas condiciones", dijo el funcionario, citando una conversación entre los dos dirigentes en la noche del sábado 23 de mayo de 2026.

El alto cargo, que habló bajo condición de anonimato, indicó que Estados Unidos mantiene informado a Israel sobre las negociaciones para la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de las conversaciones para un acuerdo definitivo sobre todas las cuestiones pendientes.

Durante la conversación, Netanyahu destacó que Israel "conservará la libertad de acción contra amenazas en todos los frentes, incluido Líbano", agregó la fuente, que afirmó que Trump reiteró que apoya este principio.