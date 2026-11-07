Un hombre palestino desplazado intenta limpiar un charco de agua fuera de su carpa inundada, en medio de intensas lluvias en el barrio de Al-Remal, en la ciudad de Gaza, el 7 de noviembre de 2026.

Fuertes precipitaciones registradas este sábado 7 de noviembre de 2026 azotaron la Franja de Gaza e inundaron decenas de miles de carpas que albergaban a personas desplazadas por el conflicto, dejándolas completamente a la intemperie.

De acuerdo con un comunicado de la oficina de medios del gobierno de Gaza, alrededor de 70 000 carpas quedaron anegadas en el primer día de lluvias.

El temporal también provocó el colapso de decenas de paredes y techos agrietados, lo que dejó varias personas heridas, algunas de gravedad, en distintos puntos del territorio.

De acuerdo con un comunicado de la oficina de medios del gobierno de Gaza, alrededor de 70 000 carpas quedaron anegadas en el primer día de lluvias. AFP

Colapso en la defensa civil y llamada internacional

Desde tempranas horas, cientos de familias abandonan los campamentos en Ciudad de Gaza y en las zonas central y norte del enclave tras el desborde del agua de lluvia.

Mahmoud Bassal, portavoz de la defensa civil, informó que recibió más de 1 500 llamadas de auxiliares durante la noche.

El funcionario advirtió que la agencia opera sin equipos ni capacidades operativas, por lo que lanzaron un llamado urgente a la comunidad internacional y organizaciones humanitarias para evitar una tragedia mayor.

Lluvias intensas inundan miles de carpas y dejan sin refugio a desplazados en la Franja de Gaza este sábado 7 de noviembre de 2026. AFP

Drama humano y advertencia de epidemias

Familias enteras relataron la pérdida de colchones, ropa y pertenencias bajo el agua, sumado al temor constante por el frío y la propagación de enfermedades.

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil advirtió sobre la catástrofe humanitaria que amenaza a cientos de miles de residentes y exigió presión para permitir el ingreso irrestricto de ayuda y viviendas prefabricadas.

Por su parte, las autoridades locales recordaron que desde la entrada en vigor del frágil alto el fuego en octubre de 2025, Israel no ha permitido el ingreso de casas prefabricadas ni maquinaria pesada para remover escombros y habilitar servicios básicos