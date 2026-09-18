Acusado del incendio de Monjas, en Quito, aceptó su culpa y fue sentenciado a seis meses de cárcel

Responsable del inceido en San José de Monjas, en Quito, fue sentenciado a seis meses de cárcel este 18 de septiembre de 2026.

“¿Acepta usted haber cometido el delito?”. Esa fue la pregunta que la Jueza de la causa le hizo a Cristofer Abraham F. S., quien reconoció su participación en el incendio forestal registrado la mañana del 26 de agosto de 2026, según Fiscalía.

El acusado fue procesado mediante un procedimiento abreviado, alcanzando una sentencia condenatoria de seis meses de cárcel.

El fallo judicial también incluye el pago de una multa de USD 1 446 y de una reparación integral de USD 498,53 a favor del Cuerpo de Bomberos de Quito.

El procedimiento abreviado consiste en que el acusado debe reconocer expresamente los hechos que Fiscalía le atribuye.

De acuerdo con el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), los procesados podrán acogerse a este procedimiento especial.

Según la norma, siempre y cuando su conducta esté relacionada con delitos que no superen los diez años de prisión.

No aplica para tipos penales como secuestro, contra la integridad sexual y reproductiva, extorsión y otros delitos graves.

Procesado por incendios forestales

En este caso, Fiscalía procesó a Cristofer Abraham F. S. por el delito de incendios forestales y de vegetación, sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel.

Al haber aceptado su autoría directa, obtuvo una reducción en su condena de hasta un tercio de la pena mínima prevista para ese tipo penal.

Así lo dispone el artículo 636, inciso final, del COIP, según informó la Fiscalía.

El implicado fue acusado por el incendio forestal registrado en el sector de San José de Monjas, a la altura de la avenida Simón Bolívar.

El sentenciado reconoció haber regado una sustancia inflamable en la vegetación seca y prenderle fuego sin razón alguna.

En la audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscal de la causa sustentó su acusación con informes por el Cuerpo de Bomberos de Quito.

También el informe pericial de determinación de afectación ambiental, la denuncia formulada por el Municipio de Quito, versiones, entre otros elementos.

El caso se resolvió con base en el artículo 246, inciso primero del COIP, que sanciona al delito de incendios forestales y de vegetación con una pena de uno a tres años.