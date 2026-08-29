Incendio forestal se registra en San Vicente de El Quinche.

Un incendio forestal se registra este sábado 29 de agosto de 2026 en el sector de San Vicente, en El Quinche, al nororiente de Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que equipos especializados se encuentran en la zona realizando labores de control del fuego tanto por aire como por tierra, con el objetivo de evitar su propagación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la extensión de vegetación afectada, las posibles causas del incendio ni si existen personas afectadas.

El Quinche ya registró otro incendio en agosto

La nueva emergencia ocurre semanas después de un incendio forestal registrado a inicios de agosto en El Quinche, que afectó aproximadamente 40 hectáreas de vegetación y requirió el trabajo de cerca de 70 bomberos y apoyo aéreo.

Quito atraviesa su temporada seca, un periodo en el que las altas temperaturas, los fuertes vientos y la baja humedad pueden favorecer la propagación de incendios forestales. En lo que va de 2026, los Bomberos han registrado un incremento de estas emergencias frente al año anterior.

La emergencia en San Vicente de El Quinche continúa en desarrollo y se espera información oficial sobre la magnitud del incendio.