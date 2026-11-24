Guayaquil: pleamar comenzará este martes y podría provocar acumulación de agua en varias calles
El COE Cantonal advierte sobre posibles afectaciones por la coincidencia del aguaje con las lluvias pronosticadas por el Inamhi.
Pleamar en Guayaquil.
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Actualizado:
24 nov 2026 - 16:43
La pleamar comenzará este martes 24 de noviembre, a partir de las 17:00, en varios sectores de Guayaquil. Así lo informó Alex Anchundia, vicepresidente del COE Cantonal, quien advirtió sobre posibles afectaciones en la circulación vehicular debido a la acumulación de agua en calles y avenidas.
Lluvias podrían agravar las afectaciones
Anchundia explicó que, además del incremento del nivel del agua por la pleamar, existe un pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) que alerta sobre posibles chubascos fuertes en distintos sectores de Guayaquil.
La coincidencia de ambos fenómenos podría incrementar las afectaciones en las vías, especialmente en los sectores susceptibles a acumulaciones de agua.
Instituciones municipales permanecerán activadas
El funcionario señaló que, desde el C5 de Segura EP y el COE Cantonal, se mantienen activados los equipos para coordinar la atención ante cualquier eventualidad.
En este operativo participarán la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), Interagua, Emmapag, Segura EP y Urvaseo, con el objetivo de prevenir y atender posibles incidentes.
Piden tomar precauciones al movilizarse
Ante este escenario, Anchundia pidió a la ciudadanía mantenerse informada y tomar medidas preventivas al organizar sus desplazamientos hacia los lugares de trabajo y centros educativos.
El vicepresidente del COE Cantonal insistió en la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para evitar situaciones de riesgo durante el periodo de pleamar y las posibles lluvias.
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