Caso Ana Paula: expareja recibe cinco años de cárcel por secuestrarla en Quito

Ana Paula denunció haber sido secuestrada por su expareja en Quito en enero de 2023.

Ana Paula lleva más de tres años buscando justicia por el secuestro que sufrió en Quito a manos de su expareja. Este 12 de octubre de 2026, Sebastián N. fue sentenciado en primera instancia a cinco años de prisión por ese hecho.

El caso se remonta a enero de 2023. De acuerdo con la información difundida durante el proceso, Ana Paula fue obligada a subir a un vehículo y el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Posteriormente logró escapar.

Un proceso que tomó más de tres años

La sentencia llega después de un proceso que la familia de Ana Paula ha seguido públicamente desde 2023.

Sebastián N. fue detenido el 30 de abril de 2026 en Nayón, cuando tenía una orden de prisión preventiva vigente. Tras su captura quedó a órdenes de la justicia para continuar con el proceso por secuestro.

Este 12 de octubre, el Tribunal declaró su responsabilidad y le impuso una pena de cinco años de cárcel. La decisión es de primera instancia, por lo que todavía puede ser objeto de los recursos previstos por la ley.

Familia de Ana Paula cuestiona la pena

Tras conocerse la sentencia, el entorno de Ana Paula expresó su inconformidad con los cinco años de prisión impuestos a Sebastián N.

La cuenta Justicia Para Ana Paula, desde donde la familia ha dado seguimiento al proceso, cuestionó la decisión y sostuvo que esperaba una pena mayor.

Sin embargo, hasta este 12 de octubre no se ha difundido públicamente la sentencia escrita completa con la motivación del Tribunal, por lo que no es posible afirmar qué circunstancias fueron analizadas para fijar la pena ni si existieron agravantes planteadas formalmente durante el juicio.

La familia habla de un proceso revictimizante

Sybel Martínez, madre de Ana Paula y defensora de derechos humanos, ha señalado que el proceso fue largo y revictimizante para su hija y su familia.

Desde que ocurrió el secuestro, el entorno de Ana Paula ha mantenido visible el caso y ha pedido que se garantice justicia y protección para la joven.

La sentencia de este 12 de octubre representa una decisión en primera instancia dentro de un proceso que todavía puede continuar en otras etapas judiciales.