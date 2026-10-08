¿Quién era Xavier Granda? La historia del conductor de Uber que fue asesinado en Quito

Francisco Xavier Granda fue un reconocido docente y profesor de danza. Además, era muy querido por sus familiares quienes hoy lamentan su pérdida.

Nació un día lunes 25 de agosto de 1969. La ciudad de Quito vio nacer a Francisco Xavier Granda Ulcuango, quien con los años se convirtió en un reconocido docente y profesor de danza folklórica en la capital.

Era un padre y esposo muy querido. Siempre estuvo al pendiente de su madre, hermanos y sobrinos, quienes eran parte fundamental de su vida.

Sin embargo, para sus seres queridos, la madrugada del miércoles 7 de octubre de 2026 la vida dio un giro de 180 grados.

Xavier, quien a sus 57 años trabajaba también como conductor de la plataforma Uber, fue asesinado.

Ocurrió mientras estaba trabajando. Granda se convirtió en víctima de la inseguridad al aceptar una carrera en el Centro Histórico de Quito.

Sus familiares, quienes por razones de seguridad decidieron mantener su identidad bajo reserva, conversaron con Teleamazonas. ¿Quién era Francisco Granda?

Durante la entrevista, retrataron con sus palabras una pequeña biografía de Francisco.

Loa familiares de Xavier cuenta su historia que va más allá de un 'conductor de Uber' y cifras de muertes violentas. Cortesía

¿Quién era Francisco Granda?

Durante la jornada del miércoles 7 de octubre, Xavier apareció en las noticias locales y nacionales como el 'conductor de Uber' asesinado.

Sin embargo, detrás de las cifras de muertes violentas, el quiteño de 57 años tenía una historia que hoy cuentan sus allegados.

'Xavi', como le decían sus seres queridos, o 'profe', como siempre le llamaban sus alumnos, era una persona muy seria y trabajadora.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, era un artista y docente dedicado a la danza nacional.

Cumplió 25 años en el área educativa. Trabajó con niños, jóvenes y adultos.

Fue docente del Conservatorio de Danza Frederick Ashton y también pasó por las aulas universitarias de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador (UCE).

Xavier Granda creó su propio grupo de danza denominado 'Cuyani', que tiene 20 años en el espacio cultural de Ecuador. Cortesía

Formó su propio grupo de danza

Xavier creó su propia agrupación de danza, 'Cuyani', la cual cuenta con 20 años de trayectoria.

Con este elenco realizó varias presentaciones a nivel nacional e internacional.

Además, realizaba labor social: trabajaba con niños de escasos recursos, elaboraba programas navideños, gestionaba ayuda y dictaba cursos vacacionales para sacar adelante su trabajo de servicio a la comunidad.

“El día de hoy que estamos en la despedida de Xavier existe muchísima gente que ha venido a despedirse, que ha querido darle un homenaje a él”. Esposa de Xavier Granda.

Docente,artista y muy querido por su familia, Xavier Granda deja un enorme en sus seres queridos. Cortesía

Hoy deja un vacío profundo en su hogar, sobre todo en su hija pequeña, la última de sus descendientes.

Su madre, quien sufre de presión alta y afecciones cardíacas, también se enterará por medio de su familia sobre el lamentable hecho.

Para todos sus allegados esta pérdida no tiene dimensión. Su esposa conserva como último recuerdo el almuerzo que le preparó a 'Xavi' para que llevara a su jornada de trabajo.

Piden justicia

Ahora sus familiares y seres queridos esperan que se haga justicia en el caso y que este crimen no queda en la impunidad:

"Queremos justicia. Pero queremos una justicia donde las personas puedan comprender el daño que hacen al ser humano. Yo siento que estas personas matan, se deshacen de una persona pero no dimensionan todo lo que existe detrás de este ser humano. Para esas personas no pasa nada y las personas sienten miedo de todo porque no sabemos qué pueda pasar". Esposa de Xavier Granda