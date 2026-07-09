Hasta 200 policías resguardarán los complejos judiciales del país tras convenio

Un nuevo convenio contempla el despliegue progresivo de hasta 200 policías para proteger a jueces, servidores judiciales y ciudadanos que acuden a estas instalaciones.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, y el ministro del Interior, John Reimberg, suscribieron este jueves 9 de julio de 2026 el acuerdo, que busca reforzar la seguridad en los complejos judiciales y garantizar el funcionamiento de la administración de justicia en Ecuador.

Hasta 200 policías reforzarán la seguridad en sedes judiciales

El convenio establece mecanismos para la asignación progresiva y focalizada de hasta 200 servidores policiales en complejos judiciales, unidades de base, la Corte Nacional de Justicia y otras dependencias que requieran mayor protección.

El despliegue de los uniformados se realizará de forma prioritaria, tomando en cuenta informes de riesgo y la disponibilidad operativa de la Policía Nacional.

La finalidad es brindar mayor seguridad a quienes trabajan y acuden diariamente a estas instalaciones.

Durante la firma del convenio, Mercedes Caicedo señaló que este acuerdo permitirá fortalecer las condiciones de seguridad en la Función Judicial.

Convenio tendrá una vigencia de tres años

Por su parte, el ministro John Reimberg afirmó que la coordinación entre las instituciones es un paso para fortalecer las acciones de seguridad y el sistema de justicia frente a los desafíos que enfrenta el país.

El convenio tendrá una vigencia de tres años e incorpora un sistema de evaluaciones semestrales para medir los resultados de las medidas adoptadas y ajustar el número de efectivos policiales de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en las distintas provincias.

Las autoridades indicaron que este seguimiento permitirá mejorar la coordinación operativa entre ambas instituciones y fortalecer la protección de jueces, servidores judiciales y usuarios del sistema judicial en todo el territorio nacional.

Con esta alianza, el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura pondrán en marcha un esquema de trabajo conjunto enfocado en reforzar la seguridad de las dependencias judiciales y garantizar la continuidad de sus actividades.