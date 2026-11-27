Arrancó la Ley Seca en Ecuador por las elecciones seccionales y del Cpccs.

La Ley Seca comenzó a regir en Ecuador a las 12:00 de este viernes 27 de noviembre de 2026, por las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La restricción se mantendrá durante 72 horas, es decir, hasta las 12:00 del lunes 30 de noviembre. Durante este período está prohibido vender, distribuir y consumir bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.

La medida se aplica en el marco de los comicios del domingo 29 de noviembre, cuando los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades locales y a los integrantes del Cpccs.

El artículo 123 del Código de la Democracia establece que esta prohibición rige durante el día de las elecciones, desde 36 horas antes del inicio de las votaciones y hasta 12 horas después de su finalización. La jornada electoral está prevista entre las 07:00 y las 17:00.

¿De cuánto es la multa por incumplir la Ley Seca?

El incumplimiento de esta disposición puede generar sanciones económicas. El artículo 291 del Código de la Democracia establece una multa equivalente al 50% del salario básico unificado (SBU) para quienes vendan o consuman bebidas alcohólicas durante el período de prohibición.

#CNEInforma ⚠️ 🚫 | Durante el período de Ley Seca, está prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. 🗓️ La medida rige desde las 12:00 de hoy viernes 27 hasta las 12:00 del lunes 30 de noviembre. https://t.co/TMXnXnjGLB — cnegobec (@cnegobec) November 27, 2026

Debido a que el salario básico unificado de 2026 es de USD 482, la sanción económica corresponde a USD 241.

La misma multa se aplicará a las personas que ingresen a un recinto electoral o acudan a votar en estado de embriaguez.