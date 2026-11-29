Ciudadanos acudieron a sufragar en la elecciones seccionales en el colegio Alfonso del Hierro en Quito.

Las nuevas autoridades seccionales elegidas en las urnas este domingo 29 de noviembre de 2026 en Ecuador asumirán sus funciones en mayo de 2027.

De acuerdo con el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), la posesión de los ganadores está prevista para el 24 de mayo de 2027, fecha en la que iniciarán un mandato constitucional de cuatro años que se extenderá hasta 2031.

Este amplio margen de casi seis meses entre la jornada de votación y la toma de posesión responde a una medida excepcional tomada por las autoridades electorales para el ciclo 2026-2027.

Los comicios seccionales, que tradicionalmente se desarrollan en el mes de febrero, fueron adelantados a noviembre de 2026 debido a los pronósticos técnicos que alertaban sobre los riesgos climáticos y logísticos asociados a la temporada invernal y al fenómeno de El Niño.

Pese al adelanto del calendario de votaciones, la duración del período de gestión de los funcionarios que actualmente ocupan los cargos no sufre ninguna alteración. Tanto los prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, como los vocales de las juntas parroquiales rurales en funciones continuarán ejerciendo sus competencias de manera regular hasta completar su mandato legal en mayo.

Una vez concluido el escrutinio y cerradas las juntas receptoras del voto este domingo, el CNE iniciará el procesamiento de actas y la posterior proclamación oficial de resultados. Esta etapa contempla los plazos establecidos en el Código de la Democracia para la presentación y resolución de eventuales impugnaciones o recursos contenciosos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Tras la entrega formal de las credenciales a las autoridades electas, se abrirá una extensa fase de transición administrativa en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país.

Durante este tiempo, los equipos entrantes y salientes deberán coordinar el traspaso de información financiera, presupuestaria, contractual y de proyectos en ejecución.

Contar con un período de transición más prolongado de lo habitual representa una oportunidad clave para la planificación local.

Los nuevos alcaldes y prefectos dispondrán de un margen para auditar el estado real de las instituciones, conformar sus gabinetes técnicos y estructurar las primeras ordenanzas o resoluciones que aplicarán desde el primer día de su administración.

De este modo, la ciudadanía deberá aguardar hasta mayo de 2027 para ver el relevo efectivo en las prefecturas, municipios y juntas parroquiales de las 24 provincias del Ecuador. Mientras tanto, la atención del país se concentra en el conteo oficial de votos que definirá el nuevo mapa político local para los próximos cuatro años.