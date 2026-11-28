Ramón Ricardo Ramos Vera desapareció en noviembre de 2025 en Machala, provincia de El Oro; su familia cumple un año exigiendo respuestas sobre su desfile.

La familia de Ramón Ricardo Ramos Vera cumple un año sin conocer su paradero luego de que desapareciera en Machala, provincia de El Oro, en noviembre de 2025.

En entrevista con Teleamazonas, su hermana, Gabriela Macías, relató que el último contacto ocurrió mediante una conversación de WhatsApp que el joven permaneció con su madre.

En esos mensajes, él comentó que se encontraba en la casa de su pareja, que habían adoptado un cachorro, que saldrían juntos y que posteriormente iría a comer con su madre, encuentro que nunca llegó a concretarse.

Gabriela Macías relata que su familia cumple un año sin noticias de su hermano, Ramón Ricardo Ramos Vera, desaparecido en Machala, y denuncia falta de avances en el caso. Afiche de búsqueda

Trámites entre Puerto Quito y Machala

Según el afiche oficial difundido por el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, la desaparición se registró el 25 de noviembre de 2025 en Machala.

Macías explicó que, tras no obtener noticias de su hermano, la denuncia fue presentada inicialmente en el cantón Puerto Quito (Pichincha) para que desde allí se remitiera el expediente hacia Machala.

Sin embargo, aseguró que el proceso ha estado marcado por dificultades administrativas y falta de respuesta:

Desplazamientos constantes: Su madre ha tenido que viajar con frecuencia entre Machala y Puerto Quito para impulsar el trámite.

Su madre ha tenido que viajar con frecuencia entre Machala y Puerto Quito para impulsar el trámite. Sin avances investigativos: La familia sostiene que, si no insisten ante las dependencias, los agentes no ejecutan diligencias, y afirma que hasta el momento no se ha desarrollado una investigación efectiva .

La familia de Ramón Ricardo Ramos Vera solicita ayuda ciudadana y avances en las investigaciones al cumplirse un año de su desaparición en Machala. Cortesía

Un año de incertidumbre

Al cumplirse un año de la desaparición, los familiares señalaron que viven entre la angustia y la falta de respuestas oficiales, especialmente su madre, quien guarda su regreso a casa.

Por ello, decidieron acudir a los medios de comunicación para visibilizar el caso y evitar que quede archivado sin resultados.

Las autoridades y allegados piden a la ciudadanía que cualquier información que ayude a ubicar a Ramón Ricardo Ramos Vera sea reportada de manera confidencial a la línea 1800 DELITO.