Roberto Izurieta es el nuevo embajador de Ecuador en Perú 

Roberto Izurieta, exsecretario de Comunicación, fue designado embajador de Ecuador ante Perú.

El presidente Daniel Noboa designó a Roberto Izurieta como nuevo Embajador de Ecuador ante Perú. El nombramiento se conoció la tarde de este lunes 28 de septiembre de 2026, con el Decreto Ejecutivo 512.

Izurieta reemplazará en el cargo a Galo Andrés Yépez Ortiz. El nuevo Embajador ya fue funcionario del Gobierno de Daniel Noboa como Secretario de Comunicación.

Además fue Director Ejecutivo Suplente por Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta no es la primera vez que Izurieta ocupa un cargo diplomático. En el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso ya se desempeñó como Embajador de Ecuador en Chile.

El nombramiento de Izurieta ocurre el mismo día en el que el presidente Daniel Noboa realizó cambios en el Ejecutivo y designó nuevos ministros de Trabajo y de Desarrollo Económico y Productivo.

Asimismo realizó cambios en el representante del Ejecutivo ante el Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cargo que asume Cynthia Gellibert.