Elecciones seccionales: ¿Cómo justificar si no puedo ir a votar el 29 de noviembre?

Los ecuatorianos deben acudir a las urnas el domingo 29 de noviembre por las elecciones seccionales y del Cpccs.

Las personas que no puedan acudir a las urnas en las próximas elecciones seccionales de Ecuador podrán justificar su inasistencia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para evitar las sanciones económicas.

El sufragio en Ecuador es obligatorio. Sin embargo, el organismo electoral permite exonerar la multa por no sufragar en cinco casos específicos, siempre que los ciudadanos presenten los documentos que respalden el motivo de su ausencia.

5 razones por las que se justifica la inasistencia a votar:

1. Problemas de salud o impedimento físico: Se debe presentar un certificado médico emitido por un profesional de una institución de salud pública o privada (en este último caso debe ser validado).

Se debe presentar un certificado médico emitido por un profesional de una institución de salud pública o privada (en este último caso debe ser validado). 2. Calamidad doméstica grave: En casos como fallecimientos u otras calamidades ocurridas el día de las elecciones o hasta ocho días antes del proceso electoral. Es necesario entregar documentos que acrediten la situación.

En casos como fallecimientos u otras calamidades ocurridas el día de las elecciones o hasta ocho días antes del proceso electoral. Es necesario entregar documentos que acrediten la situación. 3. Encontrarse fuera del país: Quienes estén en el extranjero o ingresen a Ecuador el mismo día de las votaciones deberán presentar el pasaporte o un certificado migratorio.

Quienes estén en el extranjero o ingresen a Ecuador el mismo día de las votaciones deberán presentar el pasaporte o un certificado migratorio. 4. Mandato legal: Cuando exista una disposición legal que impida al ciudadano cumplir con su obligación de votar.

Cuando exista una disposición legal que impida al ciudadano cumplir con su obligación de votar. 5. Por voto facultativo: No están obligados a votar los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los jóvenes de 16 y 17 años, y las personas mayores de 65 años, para quienes el voto es voluntario.

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¿Desde cuándo se puede justificar la inasistencia?

El CNE establece que este procedimiento se realiza después de las elecciones. Por ello, quienes necesiten justificar su ausencia podrán presentar la solicitud desde el lunes 30 de noviembre de 2026, un día después de los comicios previstos para el domingo 29 de noviembre.

¿Cómo realizar el trámite ante el CNE?

Los ciudadanos deberán cumplir con los siguientes pasos para solicitar la exoneración de la multa:

Descargar y completar el formulario de justificación disponible en los canales oficiales del CNE.

y completar el de justificación disponible en los canales oficiales del CNE. Reunir los documentos que respalden el motivo de la inasistencia.

que el motivo de la inasistencia. Acudir a cualquiera de las 24 delegaciones provinciales electorales.

Entregar el formulario y los documentos en las ventanillas de atención.

El trámite es gratuito y se puede realizar de lunes a viernes, entre las 08:30 y las 17:00. Una vez recibida la solicitud, el organismo electoral revisará los justificativos y decidirá si exonera o no la sanción.

¿Cuáles son las multas por no votar o no integrar las juntas receptoras?

El artículo 292 del Código de la Democracia establece sanciones económicas para quienes incumplan sus obligaciones durante el proceso electoral.

Las multas contempladas son: