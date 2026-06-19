Jorge Yunda denuncia cambio de su domicilio electoral a Guayaquil; CNE le responde

El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, denunció, este 18 de julio, que su domicilio electoral fue cambiado sin su consentimiento a Guayaquil.

A través de un mensaje en redes sociales, junto con una captura de pantalla, calificó el hecho como "misterioso" y "doloso".

De acuerdo con Yunda, el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo asignó a la parroquia Tarqui, en Guayas.

El exalcalde aclaró que "ha votado toda su vida en Quito", específicamente en el barrio San Roque, en el centro de la capital.

CNE respondió a Yunda

Tras la denuncia, el CNE emitió un comunicado informando que sus áreas técnicas revisan el trámite ingresado por Yunda.

La entidad aclaró que el Registro Electoral preliminar se alimenta de datos del Registro Civil y otras dependencias públicas, no únicamente de las solicitudes ciudadanas.

Añadió además, que el listado final y depurado de electores para los comicios de noviembre será aprobado y publicado oficialmente el 2 de julio de 2026.

Al reclamó se sumó el expresidente Rafael Correa, quien instó a su militancia a verificar sus datos electorales ante posibles "inconsistencias masivas" en el registro.