'Jota' Lloret busca la alcaldía de Cuenca por una alianza entre el Movimiento Amigo y el PSE

Juan Cristóbal "Jota" Lloret buscará la Alcaldía de Cuenca en las próximas elecciones seccionales convocadas para el 29 de noviembre de 2026.

El actual prefecto de la provincia del Azuay fue anunciado formalmente como precandidato tras procesos de democracia interna.

Lloret cuenta con el respaldo de la coalición conformada entre el Movimiento Amigo, lista 16, y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), lista 17.

Para poder participar y disputar la alcaldía de la ciudad, se verá obligado a dejar sus funciones actuales en la Prefectura del Azuay.

Pedro Palacios también busca la alcaldía de Cuenca

Amigo también auspicia las precandidaturas de Pabel Muñoz, a la alcaldía de Quito, de Luisa González, a la prefectura de Manabí, y la de Alexandro Tonello, a la prefectura de Pichincha.

El movimiento fue fundado por el exasambleísta Daniel Mendoza. Previamente auspició candidaturas presidenciales como las de Pedro José Freile, en 2021, y Bolívar Armijos, en 2023.

El exalcalde de Cuenca, Pedro Palacios, también buscará volver a la alcaldía. Irá por Nueva Generación.