Juan Pablo Molina y Sofía Espín, precandidatos de Guayaquil y Guayas por Amigo, lista 16

El asambleísta Juan Pablo Molina y la exasambleísta Sofía Espín fueron oficializados como los precandidatos de movimiento Amigo, lista 16, para alcalde de Guayaquil y prefecta del Guayas respectivamente.

Esta postulación se da debido a que el movimiento Revolución Ciudadana (RC) enfrenta una suspensión por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco de investigaciones judiciales.

Ante este escenario, la RC concretó una alianza con el movimiento Amigo para participar en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026.

El movimiento Amigo fue fundado por el exasambleísta Daniel Mendoza. Previamente auspició candidaturas presidenciales como las de Pedro José Freile, en 2021, y Bolívar Armijos, en 2023.