Niels Olsen llama al orden y respeto en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional

Asamblea exhorta a los legisladores a mantener el respeto en el uso de la palabra en el Pleno

"Lo que hoy ocurrió es completamente inaceptable", Niels Olsen se pronunció ante los últimos acontecimientos en el Pleno de la Asamblea Nacional donde asambleístas de la Revolución Ciudadana y sus oponentes se enfrentaron en un altercado.

El enfrentamiento más fuerte se registró el pasado 6 de enero en la instalación del Pleno para tratar el proyecto de Ley de Repetición. Tras el fuerte altercado el presidente del Legislativo pidió disculpas a los asambleístas y el país.

En este contexto la sesión del Pleno de este miércoles 7 de enero respaldó un exhorto "los asambleístas a mantener el respeto, el orden democrático y el adecuado desarrollo del debate legislativo".

Olsen recordó a las fuerzas políticas que "el ejercicio de la palabra debe realizarse con responsabilidad, altura y apego a las normas" parlamentarias.

El Presidente del Legislativo fue enfático al señalar que no se permitirá calificativos, insultos, ni descalificaciones personales", de ninguna de las bancadas legislativas sin excepciones.

Olsen dispuso que "cuando se cruce esta línea el micrófono será cerrado y no por censura, sino por respeto" a la Asamblea y al país.