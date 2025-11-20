Gobierno anuncia que cuenta con terreno para construir su segunda megacárcel

La cárcel del Encuentro recibió a presos trasladados de diferentes prisiones a pesar de no haber sido inaugurada.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la nueva megacárcel de Ecuador será construida también en la provincia de Santa Elena, donde ya funciona la Cárcel del Encuentro.

Así lo dio a conocer en entrevista con Teleamazonas, y añadió que el Gobierno ya tiene el terreno donde se iniciará la construcción.

El centro penitenciaro de mediana seguridad tendrá capacidad para 15 000 presos. Según Reimberg, "estamos afinando los detalles, queremos empezar lo antes posible porque tenemos una gran necesidad".

"El lugar está establecido. Es un lugar donde debe estar este centro penitenciario con las mismas características del actual (Cárcel del Encuentro)", detalló el Ministro.

El centro penitenciario estará ubicado en Santa Elena, en una zona "alejada de cualquier población, que no tenga señal", dijo Reimberg.

Esta nueva megacárcel no tiene fecha para iniciar su construcción. Junto a la cárcel del Encuentro forma parte de una estrategia para reducir el hacinamiento en las prisiones de Ecuador.

Reimberg ofreció compartir el cronograma y ubicación exacta de la nueva megacárcel en los próximos días. Asimismo, apuntó que continúa avanzando la construcción de la cárcel del Encuentro, a donde ya fueron trasladados alrededor de 300 presos.