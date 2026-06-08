RC dice que ya tiene organización para participar en las elecciones seccionales

La Revolución Ciudadana (RC) aseguró que ya tiene una organización política para que sus candidatos puedan participar en las próximas elecciones seccionales.

El movimiento correísta no puede participar directamente en los comicios debido a la suspensión de nueve meses que pesa sobre la Revolución Ciudadana desde marzo de este año.

La presidenta de la organización, Gabriela Rivadeneira, informó la noche del 7 de junio que el correísmo ya alcanzó un acuerdo con un partido político de alcance nacional que prestará su nombre, lista electoral y colores para respaldar las candidaturas de la RC en las votaciones del 29 de noviembre de 2026.

"Tenemos partido nacional, aunque la Revolución Ciudadana esté suspendida de manera ilegal e ilegítima, tenemos partido nacional que va a auspiciar y en el que vamos a estar los cuadros de hombres y mujeres de la Revolución Ciudadana, enfrentando la contienda electoral territorial", dijo Rivadeneira.

Aunque la dirigencia mantiene en reserva la identidad de la agrupación aliada, Rivadeneira adelantó que durante esta semana se revelarán más detalles sobre la estrategia electoral y el cronograma para la selección de candidatos.

La Revolución Ciudadana permanece suspendida mientras la Fiscalía investiga a varios de sus dirigentes por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, dentro del denominado caso Caja Chica.

Según el portal Primicias, la principal opción de la RC sería el movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), identificado con el casillero 16 del registro electoral.

En los comicios de 2023, el movimiento Amigo tuvo como candidato a la presidencia a Bolívar Armijos y en segunda vuelta apoyaron a la aspirante del correísmo Luisa González.