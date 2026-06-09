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Quito

Choque múltiple en la av. Simón Bolívar la mañana de este martes 9 de junio de 2026

Tres vehículos chocaron en la av. Simón Bolívar, a la altura del ingreso a Guápulo. Dos carriles de la vía están cerrados en sentido norte-sur.

Un choque múltiple se registró la mañana de este martes 9 de junio de 2026.

Cortesía

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

09 jun 2026 - 07:04

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Un choque múltiple se registró la mañana de este martes 9 de junio de 2026 en la av. Simón Bolívar, a la altura de Guápulo. 

En imágenes se observa que una camioneta color blanco quedó volcada sobre el carril izquierdo de la vía, en sentido norte-sur. 

Dos grúas están en la zona para retirar dos vehículos livianos que también resultaron afectados por este choque. 

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó del cierre de un carril en la vía. En la zona se registra fuerte congestión vehicular. 

Además, hay presencia de neblina, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución. 

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