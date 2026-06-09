Choque múltiple en la av. Simón Bolívar la mañana de este martes 9 de junio de 2026

Un choque múltiple se registró la mañana de este martes 9 de junio de 2026.

Un choque múltiple se registró la mañana de este martes 9 de junio de 2026 en la av. Simón Bolívar, a la altura de Guápulo.

En imágenes se observa que una camioneta color blanco quedó volcada sobre el carril izquierdo de la vía, en sentido norte-sur.

Dos grúas están en la zona para retirar dos vehículos livianos que también resultaron afectados por este choque.

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó del cierre de un carril en la vía. En la zona se registra fuerte congestión vehicular.

Además, hay presencia de neblina, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución.