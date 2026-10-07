Acumulación de granizo provoca cierres y afecta la movilidad en Quito este 7 de octubre

En la av. Colón se acumuló el granizo la tarde de este 7 de octubre de 2026.

Una intensa lluvia acompañada de granizo se registró la tarde de este miércoles, 7 de octubre de 2026, en distintos sectores de Quito. La acumulación de agua y hielo provocó cierres viales y dificultades para la circulación vehicular.

Uno de los puntos más afectados es la avenida Colón, que permanece cerrada desde la avenida Reina Victoria hasta la avenida 6 de Diciembre debido a la acumulación de granizo sobre la calzada.

Imágenes del sector muestran cómo varios vehículos quedaron atascados en el hielo acumulado, por lo que unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron para brindar asistencia a los conductores.

🌧️ https://t.co/Hqi0Vadee6 👉 Fuertes lluvias y una tormenta eléctrica con granizo complican la movilidad vehicular de la Autopista General Rumiñahui y San Rafael en el #ValleDeLosChillos. #TAnoticias#TeleamazonasNoticias https://t.co/ykySgKbh2f — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 5, 2026

Otro de los sectores afectados es el paso deprimido de la avenida Atahualpa, donde la acumulación de granizo formó grandes bloques que dificultan el paso de los vehículos.

A esto se suma el cierre de la calle Atahualpa, entre las avenidas Amazonas y 10 de Agosto, debido a la caída de un árbol.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también informó sobre afectaciones en otros puntos de la ciudad. Por las condiciones generadas por la lluvia se registró el cierre del carril exclusivo de la avenida 10 de Agosto, en ambos sentidos.

👷🏻 #Activados24Siete | Se realiza cierre vial por lluvia🌩️ 🛣️ Dirección: av. Naciones Unidas y av. 10 de Agosto 🚧 Cierre: sobre el carril exclusivo en la av. 10 de agosto 🔀 Sentido: ambos sentidos ⚠️ Conduce con precaución https://t.co/J6V83Yitkb — AMTQuito (@AMT_Quito) October 7, 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y tomar rutas alternas mientras se atienden las emergencias y se retira el granizo acumulado de las vías.