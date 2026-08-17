¡Alerta en el Metro de Quito! Pasajeros fueron evacuados de un tren en San Francisco 

El Metro de Quito registró una emergencia electromecánica este lunes 17 de agosto de 2026.

Una nueva emergencia técnica alteró la mañana de los usuarios del Metro de Quito este lunes 17 de agosto de 2026. Cerca de las 10:55, un tren que circulaba en sentido sur-norte se detuvo en la estación San Francisco, en pleno Centro Histórico y la segunda estación más concurrida del sistema.

Emergencia en Metro de Quito hizo que se evacue un vagón en la estación de San Francisco. Redes Sociales

El inconveniente se produjo por una alerta electromecánica, un sistema automatizado de seguridad que impide que el tren continúe avanzando mientras se verifica y soluciona una anomalía.

Como medida preventiva, los pasajeros tuvieron que evacuar la unidad y permanecer en los andenes mientras el personal técnico atendía la incidencia.

¿Qué pasó con el servicio del Metro?

Durante la emergencia también se suspendió temporalmente el ingreso de pasajeros a la estación San Francisco para evitar aglomeraciones.

A las 11:00, la circulación en sentido sur-norte quedó restringida y los trenes operaron únicamente en el tramo comprendido entre Quitumbe y La Magdalena mientras se solucionaba el inconveniente.

La interrupción generó reclamos de pasajeros que esperaban información sobre cuándo podrían continuar sus recorridos. Los usuarios afectados podían solicitar un nuevo ticket como compensación para completar posteriormente su viaje.

¿Cuánto duró la revisión?

Según información entregada por la empresa Metro de Quito, el servicio se restableció en aproximadamente ocho minutos y la incidencia completa duró alrededor de 10 minutos.

La empresa explicó que este tipo de alertas forman parte de los sistemas automatizados de seguridad de los trenes y bloquean su desplazamiento mientras se atiende una anomalía.

Posteriormente, la operación del sistema volvió a la normalidad.