Quito: alerta por 'objeto sospechoso' causa cierre de la estación El Recreo del Trolebús

La estación del Trolebús de El Recreo fue cerrada de manera temporal.

La estación de El Recreo del Trolebús fue cerrada de manera temporal por la presencia de un "objeto sospechoso" en las inmediaciones, durante la mañana de este jueves 19 de marzo de 2026.

La Empresa de Pasajeros de Quito informó a las 10:10 que la estación fue cerrada por la alerta de un "objeto sospechoso" en las inmediaciones del área de embarque del Circuito C1.

Toda la estación fue cerrada por precaución. Mientras tanto, personal de la empresa municipal y de la Policía Nacional inspeccionan el lugar.

Así se encuentran operando los circuitos del Trolebús: