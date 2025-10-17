AMT suspenderá servicios en línea de matriculación, consultas y citas por más de 52 horas

Los servicios en línea de la AMT estarán temporalmente suspendidos

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los servicios en línea relacionados con la matriculación vehicular, consulta de valores, agendamiento de citas, entre otros, estarán temporalmente suspendidos.

Esta medida comenzará desde las 17:30 de este viernes 17 hasta las 22:00 del domingo 19 de octubre de 2025 por trabajos de mantenimiento del sistema informático que realizará la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a escala nacional.

Los servicios en línea que se suspenderán debido a los trabajos de mantenimiento programados por la ANT son: Matriculación en línea, consulta de valores a pagar, agendamiento de citas y liberación de vehículos.

Durante el periodo de suspensión, la AMT precisó que únicamente se atenderán las citas de Revisión Técnica Vehicular (RTV) que hayan sido previamente agendadas, mientras que el resto de los trámites digitales permanecerán inactivos.

"Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de la ciudadanía", indicó la AMT a través de un comunicado en sus redes sociales.