Así estará el clima en Quito este martes 11 de noviembre del 2025 en el último concierto de Shakira

En la capital habrá predominio del sol en la mayor parte del día, indicó el Inamhi.

El clima en Quito este martes 11 de noviembre de 2025 acompaña el último concierto de Shakira con un ambiente seco y baja probabilidad de lluvias, según el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

De acuerdo con el Inamhi, en la mañana habrá predominio de sol y para la tarde es probable que se presenten lluvias en distintos puntos del país, incluida la zona del Estadio Olímpico Atahualpa, donde miles de fanáticos esperan el cierre de la gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”.

Las temperaturas en la capital se mantienen entre 11 y 25 grados centígrados, con una sensación térmica ligeramente más baja por el viento y la humedad. El Inamhi prevé que en la noche el cielo esté parcialmente nublado

Además, los niveles de radiación ultravioleta alcanzarán valores altos y muy altos durante la mañana y primeras horas de la tarde, por lo que se recomendó a la ciudadanía evitar la exposición solar prolongada y mantener el uso de protección.

Las autoridades municipales pidieron a los asistentes al concierto prever capas o ponchos impermeables y evitar paraguas para no obstaculizar la visibilidad durante el espectáculo.

También recordaron que, debido a los cierres viales en los alrededores del estadio, se recomienda el uso del transporte público y la llegada anticipada para evitar contratiempos.

El clima fresco y la lluvia ligera marcarán el cierre de las tres presentaciones de Shakira en Quito, que han convocado a más de 100.000 personas durante el fin de semana festivo.