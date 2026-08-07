18 nuevos medicamentos se incorporan al cuadro básico en Ecuador

El Consejo Nacional de Salud aprobó la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en Ecuador.

El Consejo Nacional de Salud (Conasa) aprobó la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, que incorpora 18 nuevos medicamentos y amplía la lista de fármacos disponibles en hospitales y centros de salud públicos.

Actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 2026. MSP

Más medicamentos para pacientes con cáncer

La mayor parte de las incorporaciones corresponde a tratamientos oncológicos. Los nuevos medicamentos, presentados oficialmente el 5 de agosto de 2026, estarán destinados a diferentes tipos de cáncer, con el objetivo de ampliar las opciones terapéuticas en la red pública y facilitar el acceso a tratamientos especializados.

Nuevas vacunas para la hepatitis

La actualización también incorpora cuatro vacunas y una inmunoglobulina para prevenir la hepatitis B, además de tres nuevos medicamentos para tratar la hepatitis C, una enfermedad que afecta al hígado y que puede derivar en complicaciones graves si no recibe tratamiento oportuno.

Tratamientos para personas con VIH

Otro de los cambios es la incorporación de medicamentos que completan los esquemas de tratamiento para personas con VIH.

Según el Conasa, esto permitirá que los pacientes tengan acceso a terapias más completas dentro del sistema nacional de salud.

¿Cuándo estarán disponibles?

Los nuevos medicamentos comenzarán a incorporarse una vez que la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos sea publicada en el Registro Oficial.

Después, cada hospital deberá iniciar sus procesos de compra para abastecerse de los nuevos tratamientos.

La medida llega en medio de una crisis

La aprobación del nuevo cuadro se produce mientras el sistema público enfrenta problemas de abastecimiento de medicinas e insumos.

El Ministerio de Salud sostiene que la actualización permitirá fortalecer la atención, priorizar a pacientes con enfermedades de alta complejidad y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.