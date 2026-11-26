Equipos operativos trabajaron en la reposición del servicio eléctrico tras un cortocircuito originado en la avenida 12 de Octubre y Cordero, en Quito, este jueves 26 de noviembre de 2026.

Un camión tipo chiva se enredó con cables de telecomunicaciones en la intersección de la avenida 12 de Octubre y Cordero, en Quito.

Esto provocó el desprendimiento del tendido y un cortocircuito en la red eléctrica que dejó sin luz a La Floresta, La Vicentina y sectores aledaños este jueves 26 de noviembre de 2026.

La explicación fue difundida tras horas de reclamos en redes sociales por cortes de energía registrados en distintos puntos del centro norte de la capital durante la tarde y noche de este jueves.

Origen del daño y trabajos de reposición

De acuerdo con el informe oficial, el enganche de la unidad con los cables de telecomunicaciones ocasionó la falla en el sistema eléctrico y obligó a suspender el servicio en las zonas cercanas al punto del incidente.

Cuadrillas técnicas ejecutaron labores correctivas para restablecer el suministro en los sectores afectados y pidieron a la ciudadanía circular y actuar con precaución ante posibles remanentes de riesgo en la vía pública.

Contexto de los reportes

La actualización llega luego de que, durante la tarde de este mismo jueves, moradores y comerciantes reportaran interrupciones no programadas del servicio eléctrico en áreas próximas del centro norte:

La Floresta: Sectores residenciales y comerciales registraron cortes de energía a lo largo de la jornada.

Sectores residenciales y comerciales registraron cortes de energía a lo largo de la jornada. La Mariscal y La Foch: Usuarios en las mediaciones de Reina Victoria y Orellana, en zonas de bares y restaurantes, señalaron haber permanecido sin electricidad cerca de una hora.

Avenida Colón y 6 de Diciembre: Ciudadanos alertaron sobre la falta de suministro en este eje vial y sus alrededores.

A la espera de precisiones sobre la normalización total del servicio en cada punto, la entidad distribuidora llamó a los ciudadanos a mantenerse atentos a las medidas preventivas en las zonas intervenidas.