Siniestro de tránsito provoca cierre parcial en la avenida Simón Bolívar, sector Tababela

Un siniestro de tránsito se registró en el conector de Alpachaca.

Un siniestro de tránsito registrado la mañana de este martes 9 de junio de 2026 en el sector de Tababela provocó el cierre parcial de un carril de la avenida Simón Bolívar, en sentido Quito–Aeropuerto. El incidente ocurrió a la altura del Hotel Wyndham, en el Conector de Alpachaca.

De acuerdo con información preliminar de los organismos de emergencia, el conductor de un vehículo perdió pista mientras circulaba por la zona, generando un siniestro que movilizó a los equipos de atención.

Como consecuencia del incidente, las autoridades dispusieron el cierre del carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, para facilitar las labores de asistencia y garantizar la seguridad vial.

Según el reporte inicial, las personas heridas estaban siendo atendidas en el lugar por personal de emergencia.

Personal operativo de tránsito se encuentra en el sector gestionando la circulación vehicular y coordinando las acciones necesarias para restablecer la normalidad en la vía.