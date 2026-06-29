Cierre vial en la av. Amazonas y Eloy Alfaro tras detonaciones registradas este lunes

Policía Nacional realiza un procedimiento policial en la av. Eloy Alfaro y San Salvador,en el norte de Quito.

La Policía Nacional ejecuta un procedimiento policial en la intersección de las av. Eloy Alfaro y Amazonas, tras dos presuntas detonaciones registradas la mañana de este lunes 29 de junio de 2026.

Según los primeros reportes, cerca de las 02:00 se escucharon dos detonaciones en el sector. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció el cierre vial.

Un equipo de este noticiero pudo constatar que hay vidrios rotos en la zona. Las autoridades investigan el hecho.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Quito anunció que se brindó atención prehospitalaria a dos pacientes de género masculino, quienes se encuentran estables

(Noticia en desarrollo...)