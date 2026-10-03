Cientos de mascotas fueron bendecidas en San Franciso este sábado 3 de octubre

Decenas de personas llegaron a la plaza de San Francisco, en el centro de Quito para participar de la bendición de los animales.

Una escena diferente se vivió este sábado 3 de octubre en el Centro Histórico de Quito. Cientos de personas llegaron hasta la Plaza de San Francisco acompañadas de sus mascotas para participar en la tradicional bendición de animales.

Perros y gatos dominaron la jornada, aunque no fueron los únicos. Entre los asistentes también hubo conejos, un cuy, un gallo y hasta peces, que recibieron la bendición junto a sus cuidadores.

La ceremonia comenzó alrededor de las 15:00 y estuvo a cargo de los frailes franciscanos, quienes recorrieron la plaza bendiciendo con agua a los animales. Algunas personas también llevaron fotografías o cenizas de mascotas.

Un cuy también participó de la bendición de las mascotas en San Francisco API

La actividad convirtió durante varias horas a uno de los principales espacios turísticos de Quito en un punto de encuentro para familias y animales de diferentes especies.

¿Por qué se bendice a las mascotas el 4 de octubre?

La tradición está relacionada con San Francisco de Asís, cuya festividad se conmemora cada 4 de octubre. El religioso es conocido dentro de la tradición católica por su vínculo con la naturaleza y los animales.

Gatos y peces recibieron la bendición en San Francisco. API

Precisamente por esa relación, la fecha se ha convertido en una jornada dedicada al cuidado y respeto de los animales. El 4 de octubre también se conmemora el Día Mundial de los Animales.

En Quito, la bendición se realiza desde hace más de una década alrededor de esta fecha. Este año, la actividad principal en San Francisco se adelantó al sábado 3 de octubre.

La programación comenzó antes de la ceremonia religiosa. Desde las 14:00 se habilitaron actividades relacionadas con el cuidado y bienestar animal, entre ellas atención veterinaria y desparasitación.