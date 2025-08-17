Cierres viales por la competencia Atlética Universitaria en Quito este domingo 17 de agosto

Competencia Atlética Universitaria en Quito este domingo 17 de agosto del 2025

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en Quito realiza varios cierres viales en el norte de la ciudad por la competencia Atlética Universitaria este domingo 17 de agosto del 2025.

El cierre comprende desde la av. América hasta la av. la Prensa y será hasta las 09:00.

La AMT indicó que el inicio de la competición será en la av. La Prensa y av. del Maestro, donde desde las 03:00 del domingo se instaló el arco de salida y se dispuso un dispositivo de tránsito en la zona.

Los cierres incluirán la av. La Prensa en sentido norte - sur, y avanzará por la av. La Prensa y El Inca.

El intercambiador de La "Y" por el paso lateral derecho también se restringirá para la circulación vehicular.

En la av. América, en sentido norte - sur, no se podrá ingresar al paso deprimido de esta avenida. Tampoco estará permitido el ingreso deprimido del Redondel de Martí.

El cierre vial concluirá en el ingreso deprimido de la av. Universitaria, en el ingreso al Estadio de la Universidad Central.

La AMT indicó rutas alternas que la ciudadanía puede tomar para circular en la zona norte de la ciudad: