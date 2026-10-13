Cierres viales en Quito por el concierto de Iron Maiden 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará cierres viales en los alrededores del estadio Olímpico Atahualpa por el concierto de Iron Maiden. La banda británica, que ya se encuentra en la capital se presentará la noche del miércoles 14 de octubre de 2026.

De acuerdo con la entidad, el operativo de seguridad contempla restricciones vehiculares desde las 06:00 del miércoles hasta las 02:00 del jueves 15. Además, se realizarán cierres para la instalación de una parte de la logística del concierto.

Los cierres viales serán en los siguientes puntos:

Av. 6 de Diciembre y José Correa

Calle José Correa y Gonzalo Serrano

Calle José Correa y Quintero

Calle José Correa y Carlos Arroyo del Rio

Calle M. M. Sánchez y Carlos Arroyo del Rio

Calle M. M. Sánchez y Quintero

Calle M. M. Sánchez y Juan Ramírez

Calle M. M. Sánchez y Javier Arauz

Calle M. M. Sánchez y av. 6 de Diciembre

Calle Germán Alemán y Carlos Arroyo del Río

Av. Eloy Alfaro y José Correa

Cierres viales emergentes

Según la AMT, en caso de ser necesario, y con el objetivo de precautelar la seguridad vial de los asistentes, es probable que se implementen cierres viales adicionales en los siguientes puntos:

Av. 6 de Diciembre y av. Gaspar de Villarroel

Av. 6 de Diciembre y El Telégrafo

Av. 6 de Diciembre y El Mercurio

Av. 6 de Diciembre y av. Portugal

Av. Portugal y av. República de El Salvador

Av. República de El Salvador y Suecia

Av. República de El Salvador y av. NN. UU.

Av. Naciones Unidas y av. De los Shyris

Av. Eloy Alfaro y Calle Luis Armendáriz

En caso de activarse los cierres emergentes, se restringirá temporalmente el paso de la Ecovía por los sectores afectados. Se implementará un desvío por la av. Portugal para continuar por la av. De los Shyris y reincorporarse a su recorrido habitual en la av. Gaspar de Villarroel.

La ciudadanía deberá mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales de la AMT sobre posibles modificaciones en la circulación.

Vías alternas habilitadas

Los conductores podrán transitar por las siguientes avenidas:

Av. Eloy Alfaro

Av. 6 de Diciembre

Av. Portugal

Av. Gaspar de Villarroel

La AMT desplegará 200 Agentes Civiles de Tránsito (ACT) quienes reforzarán los cierres, gestionarán la movilidad y garantizarán la seguridad vial de los asistentes. Se tiene previsto que el horario de atención del Metro de Quito sea hasta las 23:00 y la Ecovía hasta las 24:00.