Cierres viales en Quito por el concierto de Iron Maiden
La banda británica Iron Maiden ofrecerá un concierto en Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Habrá cierres en los sectores aledaños.
La AMT implementará cierres viales en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa.
AMT.
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Actualizado:
13 oct 2026 - 12:42
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará cierres viales en los alrededores del estadio Olímpico Atahualpa por el concierto de Iron Maiden. La banda británica, que ya se encuentra en la capital se presentará la noche del miércoles 14 de octubre de 2026.
De acuerdo con la entidad, el operativo de seguridad contempla restricciones vehiculares desde las 06:00 del miércoles hasta las 02:00 del jueves 15. Además, se realizarán cierres para la instalación de una parte de la logística del concierto.
Los cierres viales serán en los siguientes puntos:
- Av. 6 de Diciembre y José Correa
- Calle José Correa y Gonzalo Serrano
- Calle José Correa y Quintero
- Calle José Correa y Carlos Arroyo del Rio
- Calle M. M. Sánchez y Carlos Arroyo del Rio
- Calle M. M. Sánchez y Quintero
- Calle M. M. Sánchez y Juan Ramírez
- Calle M. M. Sánchez y Javier Arauz
- Calle M. M. Sánchez y av. 6 de Diciembre
- Calle Germán Alemán y Carlos Arroyo del Río
- Av. Eloy Alfaro y José Correa
Cierres viales emergentes
Según la AMT, en caso de ser necesario, y con el objetivo de precautelar la seguridad vial de los asistentes, es probable que se implementen cierres viales adicionales en los siguientes puntos:
- Av. 6 de Diciembre y av. Gaspar de Villarroel
- Av. 6 de Diciembre y El Telégrafo
- Av. 6 de Diciembre y El Mercurio
- Av. 6 de Diciembre y av. Portugal
- Av. Portugal y av. República de El Salvador
- Av. República de El Salvador y Suecia
- Av. República de El Salvador y av. NN. UU.
- Av. Naciones Unidas y av. De los Shyris
- Av. Eloy Alfaro y Calle Luis Armendáriz
En caso de activarse los cierres emergentes, se restringirá temporalmente el paso de la Ecovía por los sectores afectados. Se implementará un desvío por la av. Portugal para continuar por la av. De los Shyris y reincorporarse a su recorrido habitual en la av. Gaspar de Villarroel.
La ciudadanía deberá mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales de la AMT sobre posibles modificaciones en la circulación.
Vías alternas habilitadas
Los conductores podrán transitar por las siguientes avenidas:
- Av. Eloy Alfaro
- Av. 6 de Diciembre
- Av. Portugal
- Av. Gaspar de Villarroel
La AMT desplegará 200 Agentes Civiles de Tránsito (ACT) quienes reforzarán los cierres, gestionarán la movilidad y garantizarán la seguridad vial de los asistentes. Se tiene previsto que el horario de atención del Metro de Quito sea hasta las 23:00 y la Ecovía hasta las 24:00.
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