Cierres viales en Quito por tres siniestros registrados la noche del martes 12 de agosto del 2025

Un choque entre dos vehículos ocurrió en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito. Bomberos atendieron la emergencia.

Tres siniestros de tránsito registrados la noche de este martes 12 de agosto del 2025 provocaron cierres viales en diferentes puntos de Quito.

Las emergencias viales provocaron cierres parciales de vías y congestión, mientras los equipos de socorro retiraron los vehículos y atendieron a las personas afectadas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que uno de los siniestros ocurrió en la intersección de la avenida Guayanay Ñan y Otoya Ñan, sector de Quitumbe, en el sur de la ciudad.

Tres personas resultaron afectadas y recibieron atención prehospitalaria. La vía fue cerrada en la intersección donde ocurrió el choque entre dos vehículos.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó otros dos siniestros: uno en la avenida Gran Colombia y Briseño, en San Blas, lo que obligó al cierre del carril izquierdo sobre la av. Gran Colombia, en sentido sur–norte.

La otra emergencia ocurrió en la calle 2 de Febrero, sector La Ecuatoriana, en el sur de la capital, donde se cerró el carril derecho, según el reporte de la AMT.

A estos hechos se sumó la avería de un tanquero en la avenida Maldonado y Las Malvinas, también en el sur de Quito. El incidente bloqueó dos carriles en sentido sur–norte, provocando una fuerte congestión vehicular.