Violencia escolar en institución educativa fiscal de Chone causa indignación

Indignación en Manabí por un nuevo caso de bullying en Chone

Un nuevo caso de violencia entre estudiantes quedó registrado en video y se difundió en redes sociales, este miércoles 10 de junio del 2026.

El video muestra a una estudiante que golpea en varias ocasiones la cabeza de una compañera contra el suelo. El incidente habría ocurrido en la Unidad Educativa Mercedes Aveiga de Zambrano, en el cantón Chone, provincia de Manabí.

Hasta las 17:00 de este miércoles, el Ministerio de Educación no había emitido un pronunciamiento específico sobre lo ocurrido en la institución manabita.

Preocupación por violencia en las aulas

El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados recientemente dentro de instituciones educativas del país.

Frente a este escenario, la Unión Nacional de Educadores (UNE) expresó su preocupación mediante un comunicado público.

El gremio señaló que es necesario fortalecer las acciones de prevención con recursos suficientes y advirtió que los protocolos existentes resultan insuficientes si no están acompañados de políticas públicas y presupuesto.

La organización también insistió en la necesidad de implementar medidas que contribuyan a la protección de niños, adolescentes y docentes frente a distintos tipos de violencia. Además, reiteró su pedido para que se declare en emergencia al sistema educativo.

Comisión de la Asamblea expresó preocupación

En el llamado a la protección de los estudiantes también emitió su pronunciamiento la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, que expresó su preocupación por la denuncia de un presunto abuso sexual contra un niño de seis años en una institución educativa fiscal del sur de Quito.

Sobre ese caso específico, la Ministra de Educación informó que la cartera de Estado activó los protocolos de protección correspondientes y reforzó el acompañamiento psicosocial para los afectados.

Además, señaló que dentro del sistema educativo "no hay espacio para la violencia".

🚨 Ante la denuncia de un presunto caso de violencia en una UE del sur de Quito, actuamos de inmediato.



En el sistema educativo no hay espacio para la violencia. Activamos los protocolos de protección y reforzamos el acompañamiento psicosocial para garantizar entornos seguros. pic.twitter.com/wOOWPHKI2y — Gilda Alcívar (@GildaAlcivarOk) June 10, 2026

Mientras continúan circulando las imágenes del incidente ocurrido en Chone, la comunidad educativa permanece a la espera de información oficial sobre las acciones que se adoptarán frente a este nuevo caso de violencia entre estudiantes.