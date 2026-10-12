Creador de contenido extranjero denuncia robo tras ser drogado en Quito tras una cita de Tinder

Creador de contenido extranjero denunció haber sido víctima de robo tras ser drogado luego de tener un cita con una mujer que conoció pro medio de Tinder.

Un creador de contenido extranjero identificado como Andrea Modeo denunció públicamente haber sido víctima de un robo bajo la modalidad conocida como "Dulces Sueños" en Quito.

Según el relato y el registro audiovisual compartidos por el afectado, una mujer que conoció mediante la aplicación Tinder lo habría escopolaminado.

De acuerdo con la denuncia publicada en sus redes sociales, ocurrió en su lugar de alojamiento para apoderarse de equipos tecnológicos, dinero y documentos personales.

El hecho ocurrió el pasado 22 de septiembre de 2026 y ya cuenta con una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.

El hecho ocurrió el pasado 22 de septiembre de 2026 y ya cuenta con una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, según señaló el creador de contenido. Pexels

Pérdida de memoria tras la cena

El afectado detalló que contactó a la mujer en la plataforma de citas, donde utilizaba el perfil de “Grace R.”.

Tras compartir la tarde juntos, se dirigieron a su alojamiento para cenar.

Durante la velada, él preparó la comida mientras el acompañante preparó una bebida tipo michelada.

"Después de haber bebido muy poco alcohol, empecé a sentirme extrañamente afectado, como si estuviera borracho. A partir de ese momento, perdió completamente la memoria durante varias horas". Andrea Modeo, creador de contenido.

Al despertar durante la madrugada, el extranjero constató la sustracción de un iPhone, una computadora MacBook, una cámara, gafas inteligentes Ray-Ban Meta, auriculares, tarjetas bancarias, dinero y sus documentos.

Las cámaras de videovigilancia del inmueble constituyen la prueba central presentada a las autoridades.

Las grabaciones captaron a la sospechosa saliendo sola del edificio a las 21:57 del 22 de septiembre, llevando consigo la mochila con los objetos de valor del afectado.

Transacciones bancarias no autorizadas

Aparte del robo físico, el denunciante reportó vulnerabilidades en sus cuentas financieras.

Se registraron tres retiros de efectivo mediante su tarjeta y varios intentos de transferencias electrónicas.

En los comprobantes de las operaciones constan nombres de ciudadanos receptores, entre ellos una transferencia completada. Pedido de colaboración ciudadana

Asimismo, varios intentos cancelados a diferentes nombres, datos que ya fueron entregados a las autoridades.

El creador de contenido hizo un llamado a la ciudadanía ecuatoriana para ayudar a identificar a la mujer que aparece en las imágenes registradas y así evitar que otras personas resulten afectadas bajo esta modalidad delictiva.