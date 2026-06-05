Captan un nuevo robo violento en la República de El Salvador, en Quito

Momento en que los presuntos delincuentes ingresan a asaltar a clientes de restaurante.

La noche del 4 de junio de 2026 se registró un violento robo en la República del Salvador, al norte de Quito.

El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad sucedió específicamente en la calle Suecia, pasadas las 20:45.

Las imágenes muestran a cuatro hombres, quienes tras bajarse de dos motocicletas, ingresan a un restaurante para robar a los clientes.

Moradores del sector hacen un llamado a las autoridades

Los ciudadanos, que circulaban con apariencia de repartidores usaban casco, lo que les permitió cubruir su rostro.

A través de un comunicado, el Comité de la República del Salvador confirmó el hecho y aseguró que las motos que movilizaban a los asaltantes estaban sin placas.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades a incrementar los controles y la presencia de agentes de control en la zona.