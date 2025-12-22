En Quito la tasa de recolección de basura se cobrará en la planilla de agua desde 2026

La tasa de recolección de basura se cobrará en la planilla del agua potable.

La tasa de recolección de basura se cobrará en la planilla del agua potable en Quito desde 2026. Así lo decidió este lunes 22 de diciembre de 2025 el Concejo Metropolitano.

El Gobierno Nacional dispuso el fin del cobro de este rubro en la planilla de la luz de 41 cantones a partir de octubre de este año.

Desde entonces Pabel Muñoz criticó la decisión y comenzó con la búsqueda de alternativas para el cobro, e inlcuso advirtió una posible alza de este valor.

Sin embargo, esto no ocurrió y el Concejo aprobó que el cobro se realice en la planilla de agua potable sin un alza a la tasa.

De acuerdo con las estimaciones municipales, seis de cada 10 usuarios pagarán lo mismo o un valor menor por la recolección de basura.

El cobro se dividirá en tres segmentos: residencial, comercial e industrial. Además la tarifa se aplicará en función del consumo de agua, por lo que Muñoz apuntó a que los usuarios realicen un consumo responsable.