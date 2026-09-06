Ecuador decomisa más de 113 toneladas de droga y reporta pérdidas millonarias para las mafias

Incautación de 1.01 toneladas de droga ocultos en un contenedor con destino a México el pasado 21 de agosto de 2026.

Entre el 1 de enero y el 29 de agosto de 2026, las fuerzas del orden han incautado 113,66 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización en todo el territorio nacional y en operativos en altamar.

Esta cifra representa un impacto económico que supera los 3 409 millones de dólares en pérdidas para las estructuras del crimen organizadas.

El informe oficial del Ministerio del Interior, al que tuvo acceso Teleamazonas.com, confirma el despliegue de 423 705 operativos de seguridad.

Además de 878 intervenciones de afectación directa a Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) en lo que va del año.

Contaminación en puertos y rutas marítimas

El golpe financiero a las bandas delictivas responde al constante bloqueo de los corredores marítimos y portuarios.

Estas zonas que son utilizadas para el tráfico internacional de estupefacientes.

Entre las intervenciones más recientes destaca la operación ejecutada a mediados de agosto en el puerto de Guayaquil.

El valor de ese solo cargamento se estimó en más de 60 millones de dólares en Europa.

Allí la Policía Nacional decomisó 1,2 toneladas de cocaína camufladas en un contenedor de plátano de exportación.

Tenían como destino final la ciudad de Málaga, en España, de acuerdo a la investigación de antinarcóticos.

De igual manera, a inicios de agosto, operativos contra la delincuencia transnacional permitieron desarticular redes vinculadas a la contaminación de contenedores.

Afectación directa a estructuras criminales

Esto en la costa ecuatoriana en el marco de operaciones internacionales como 'Mondragón'.

Las operaciones policiales han dejado como resultado la detención o aprehensión de 50 054 personas a escala nacional.

Dentro del grupo de presuntos integrantes de organizaciones criminales capturados entre el 1 de enero y el 29 de agosto de 2026, las agrupaciones con mayor número de detenidos hijo:

Los Lobos: 275 aprehendidos.

275 aprehendidos. Los Choneros: 174 aprehendidos.

174 aprehendidos. Tiguerones: 120 aprehendidos.

120 aprehendidos. Lagartos: 51 aprehendidos.

51 aprehendidos. Águilas: 47 aprehendidos.

47 aprehendidos. R7: 41 aprehendidos.

Desarme e incautación de pertrechos

Para contrarrestar el accionar delictivo y reducir los niveles de violencia, las autoridades mantuvieron intervenciones continuas orientadas al decomiso de armamento en calles y sectores críticos.

Durante los primeros ocho meses del año se han retirado del poder criminal:

8 126 armas de fuego.

armas de fuego. 331 479 municiones.

municiones. 3.730 vehículos recuperados.

vehículos recuperados. 7 038 motocicletas recuperadas.

El Ministerio del Interior informa que mantendrá los controles en las terminales portuarias y pasos fronterizos.