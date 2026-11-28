Así afecta la violencia de género a la salud mental de las mujeres
Especialistas explican cómo actuar ante una crisis por violencia de género, cómo funciona la terapia y el rol de la ayuda de colectivos.
La violencia de género deja profundas secuelas en la salud mental
Referencial - Pexels
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Actualizada:
28 nov 2026 - 16:11
En Ecuador, nueve de cada diez mujeres han experimentado algún tipo de violencia así lo indica Verónica Chávez, directora Metropolitana de Promoción y Prevención del Municipio de Quito.
Esta cifra refleja una grave problemática ya que la violencia de género no siempre deja marcas visibles, pero golpea de forma directa y progresiva el bienestar emocional de quienes la atraviesan.
Chávez dice que estas expresiones no deben minimizarse como “señales tempranas”, sino que deben reconocerse desde el primer momento como hechos consumados de violencia psicológica.
Además, indica que la violencia no ocurre solo en relaciones de pareja, sino que se da también en el entorno familiar y laboral.
Según Chávez, cuando estas agresiones se sostienen en el tiempo, desencadenan un deterioro en la salud mental. Al principio aparece el aislamiento de la familia, el llanto fácil, los trastornos del sueño, el sentimiento de culpa y la ansiedad.
La especialista señala que si no se recibe atención oportuna, el cuerpo empieza a somatizar el malestar mediante dolores frecuentes de cabeza, cuello o estómago, mientras el cuadro emocional puede escalar hacia crisis de pánico, desesperanza, corte del proyecto de vida, depresión severa e incluso ideación suicida.
Karla Peréz, especialista en acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, dice que pedir ayuda sigue siendo un camino lleno de obstáculos. Entre las principales barreras destaca el miedo a las represalias por parte del agresor, la dependencia económica, los prejuicios familiares que responsabilizan a la víctima y el estigma cultural que todavía rodea a la atención psicológica.
¿Cómo contener sin revictimizar?
Antes de que una mujer llegue a un consultorio, las primeras personas en notar que algo ocurre suelen ser sus familiares, amistades o compañeros cercanos.
En ese primer contacto, aplicar correctamente los primeros auxilios psicológicos resulta determinante para evitar la revictimización y abrir la puerta a una ayuda profesional:
Atención psicológica: cómo debe ser y cómo estructurar el proceso
Tanto la doctora Verónica Chávez como la especialista en atención a sobrevivientes Karla Pérez coinciden en que el abordaje psicológico de la violencia de género no puede ser aislado ni invasivo, sino integral, multidisciplinario y respetuoso de la autonomía de la mujer.
Las especialistas destacan que el tratamiento emocional debe articularse con soporte legal, seguridad física y estabilidad socioeconómica.
De acuerdo con los protocolos clínicos explicados por Peréz, especialista en terapia para sobrevivientes, un proceso terapéutico adecuado debe seguir una ruta escalonada:
El papel de los colectivos y grupos de apoyo en la sanación
Más allá de la terapia individual en consulta, los colectivos feministas, organizaciones sociales y grupos de apoyo entre pares cumplen un rol fundamental en la recuperación de las sobrevivientes.
En Quito, por ejemplo, existen redes y organizaciones articuladas como Surkuna, la Red de Protección de La Mariscal, las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos y casas de acogida que brindan orientación y acompañamiento.
Según explica la psicóloga clínica Karla Pérez, el acompañamiento colectivo aporta tres beneficios clave que complementan la terapia individual:
Las especialistas recomiendan que, siempre que sea posible, las mujeres combinen la terapia psicológica individual, para sanar sus secuelas emocionales particulares, con los espacios colectivos, donde fortalecen sus redes de apoyo y su autoestima.
Y frente a cualquier duda sobre estar viviendo violencia en la pareja, el hogar o el trabajo, el llamado es claro: pedir ayuda a tiempo y conversar con una red o profesional puede salvar vidas.
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