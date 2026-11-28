En Ecuador, nueve de cada diez mujeres han experimentado algún tipo de violencia así lo indica Verónica Chávez, directora Metropolitana de Promoción y Prevención del Municipio de Quito.

Esta cifra refleja una grave problemática ya que la violencia de género no siempre deja marcas visibles, pero golpea de forma directa y progresiva el bienestar emocional de quienes la atraviesan.

Chávez dice que estas expresiones no deben minimizarse como “señales tempranas”, sino que deben reconocerse desde el primer momento como hechos consumados de violencia psicológica.

Además, indica que la violencia no ocurre solo en relaciones de pareja, sino que se da también en el entorno familiar y laboral.

Según Chávez, cuando estas agresiones se sostienen en el tiempo, desencadenan un deterioro en la salud mental. Al principio aparece el aislamiento de la familia, el llanto fácil, los trastornos del sueño, el sentimiento de culpa y la ansiedad.

La especialista señala que si no se recibe atención oportuna, el cuerpo empieza a somatizar el malestar mediante dolores frecuentes de cabeza, cuello o estómago, mientras el cuadro emocional puede escalar hacia crisis de pánico, desesperanza, corte del proyecto de vida, depresión severa e incluso ideación suicida.

Karla Peréz, especialista en acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, dice que pedir ayuda sigue siendo un camino lleno de obstáculos. Entre las principales barreras destaca el miedo a las represalias por parte del agresor, la dependencia económica, los prejuicios familiares que responsabilizan a la víctima y el estigma cultural que todavía rodea a la atención psicológica.

¿Cómo contener sin revictimizar?

Antes de que una mujer llegue a un consultorio, las primeras personas en notar que algo ocurre suelen ser sus familiares, amistades o compañeros cercanos.

En ese primer contacto, aplicar correctamente los primeros auxilios psicológicos resulta determinante para evitar la revictimización y abrir la puerta a una ayuda profesional:

Acción / Pauta Descripción Escucha activa sin juzgar Escuchar con empatía poniéndose en el lugar de la víctima, evitando frases culpabilizantes como "¿por qué sigues ahí?", "ya te lo advertimos" o "¿qué hiciste para que te trate así?". No dar consejos ni imponer decisiones No se deben emitir opiniones morales ni presionar a la mujer para que abandone su hogar o denuncie de inmediato si aún no cuenta con redes o condiciones seguras para hacerlo. Validar sus emociones y normalizar la búsqueda de ayuda Hacerle saber que sentir miedo, tristeza o ansiedad es una reacción natural frente a lo que vive, y que acudir a un profesional de salud mental no es motivo de vergüenza, sino un paso necesario de autocuidado. Activar rutas inmediatas si hay riesgo vital Si existen amenazas de muerte, presencia de armas, vigilancia o un aumento en la intensidad de las agresiones físicas, la contención debe derivarse de inmediato a servicios de emergencia como la Policía Nacional, el 9-1-1 o unidades de salud que activen medidas de protección.

Atención psicológica: cómo debe ser y cómo estructurar el proceso

Tanto la doctora Verónica Chávez como la especialista en atención a sobrevivientes Karla Pérez coinciden en que el abordaje psicológico de la violencia de género no puede ser aislado ni invasivo, sino integral, multidisciplinario y respetuoso de la autonomía de la mujer.

Las especialistas destacan que el tratamiento emocional debe articularse con soporte legal, seguridad física y estabilidad socioeconómica.

De acuerdo con los protocolos clínicos explicados por Peréz, especialista en terapia para sobrevivientes, un proceso terapéutico adecuado debe seguir una ruta escalonada:

Etapa de Atención Descripción 1. Primera acogida y espacio seguro Garantizar confidencialidad, calidez y contención emocional desde la primera sesión. 2. Valoración integral de riesgos y necesidades básicas Antes de profundizar en el trauma, se evalúa si la mujer tiene dónde dormir y alimentarse, si tiene hijos a cargo, cuál es su nivel de aislamiento, su estado de salud física y si convive con el agresor. 3. Evaluación psicológica individual y proyecto de vida Se identifican secuelas específicas como desregulación emocional, ataques de pánico, baja autoestima o desesperanza, trabajando no solo el episodio violento, sino la reconstrucción de su historia y proyecto de vida. 4. Trabajo en red para evitar la revictimización Cuando la paciente requiere derivación a servicios médicos, legales o casas de acogida, los profesionales deben coordinar entre sí, previo consentimiento de la mujer, para evitar que tenga que relatar una y otra vez los hechos traumáticos ante distintas instancias.

El papel de los colectivos y grupos de apoyo en la sanación

Más allá de la terapia individual en consulta, los colectivos feministas, organizaciones sociales y grupos de apoyo entre pares cumplen un rol fundamental en la recuperación de las sobrevivientes.

En Quito, por ejemplo, existen redes y organizaciones articuladas como Surkuna, la Red de Protección de La Mariscal, las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos y casas de acogida que brindan orientación y acompañamiento.

Según explica la psicóloga clínica Karla Pérez, el acompañamiento colectivo aporta tres beneficios clave que complementan la terapia individual:

Beneficio Descripción Identificación y fin del aislamiento Al compartir experiencias con otras mujeres que atravesaron situaciones similares, la víctima comprende que su caso no es un hecho aislado ni una coincidencia, sino parte de una problemática estructural, y descubre que no está sola. Disminución de la culpa Muchas mujeres cargan con la creencia de haber provocado la agresión. En los espacios colectivos, el sostén empático y el testimonio de compañeras que llevan más tiempo en recuperación ayudan a desmontar esa responsabilidad impuesta. Reducción del estigma y fortalecimiento Compartir en comunidad transforma la vergüenza en un sentido de justicia, dignidad y respaldo mutuo.

Las especialistas recomiendan que, siempre que sea posible, las mujeres combinen la terapia psicológica individual, para sanar sus secuelas emocionales particulares, con los espacios colectivos, donde fortalecen sus redes de apoyo y su autoestima.

Y frente a cualquier duda sobre estar viviendo violencia en la pareja, el hogar o el trabajo, el llamado es claro: pedir ayuda a tiempo y conversar con una red o profesional puede salvar vidas.