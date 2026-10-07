Así operarán el Trolebús, Ecovía y Metro de Quito durante el feriado del 9 de octubre

El Trolebús, la Ecovía y el Metro de Quito operarán en un horario especial por el feriado del 9 de octubre

Entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre de 2026 los horarios de operación de el Trolebús, alimentadores, Ecovía y Metro de Quito, cambiarán, debido al feriado nacional por la Independencia de Guayaquil.

La Empresa de Pasajeros Quito informó, este miércoles 7 de octubre, los horarios especiales para este fin de semana:

Horarios de Trolebús y Ecovía:

El viernes 9 y sábado 10 de octubre el Trolebús y la Ecovía operarán 123 unidades de transporte en horario de: 06:00 a 21:00. Y las rutas alimentadoras operarán hasta las 21:30.

Mientras que, el domingo 11 de octubre operarán 103 unidades. El horario de funcionamiento será de 06:00 a 20:00, y los alimentadores hasta las 20:30.

Sin embargo, habrá circuitos que no estarán habilitados durante estos tres días.

En el caso del Trolebús, será el circuito C2 Moran Valverde-El Labrador.

En el caso de la Ecovía, el circuito E4 Quitumbe-Playón de la Marín no funcionará el viernes 9 y el sábado 10.

Pero el domingo 11 de octubre, en cambio, no operarán los circuitos E1 Guamaní-De las Universidades, y E2 Quitumbe-Río Coca.

Horario del Metro de Quito

El servicio del Metro de Quito, por su parte operará en los siguientes horarios:

Viernes 9 de octubre: de 07:00 a 22:00

Sábado 10 de octubre: de 07:00 a 23:00

Domingo 11 de occtubre: de 07:00 a 22:00

Se recomienda planificar los tiempos de desplazamiento, tomando en cuenta los horarios para estos tres días de feriado.