Granizo en Quito: estas son las recomendaciones de Bomberos y el Municipio

Bomberos de Quito recomiendan evitar pasos a desnivel cuando la lluvia aumenta de intesidad.

La fuerte granizada registrada en Quito el miércoles 7 de octubre dejó acumulaciones importantes de hielo y agua en varios sectores del norte de la ciudad.

Ante este tipo de eventos, el Municipio de Quito y el Cuerpo de Bomberos emitieron varias recomendaciones para reducir riesgos durante la temporada lluviosa.

Evite pasos a desnivel durante lluvias intensas

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, recomendó a los conductores no ingresar a pasos deprimidos o a desnivel cuando detecten que la lluvia aumenta de intensidad o está acompañada de granizo.

La recomendación es tomar una ruta paralela y esperar a que las condiciones mejoren antes de continuar el desplazamiento. Según Cárdenas, cuando el granizo cae en grandes cantidades puede compactarse y formar bloques que dificultan el flujo del agua hacia los sistemas de alcantarillado.

No bote basura en calles y alcantarillas

Bomberos Quito también pidió a la ciudadanía evitar arrojar papel, escombros o cualquier tipo de residuo en las calles, debido a que estos materiales pueden taponar o saturar los colectores y sistemas de alcantarillado.

El Municipio reiteró además la importancia de mantener los sumideros y desagües limpios, especialmente durante los días de fuertes precipitaciones.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?

El Municipio de Quito recomendó no ubicarse debajo de árboles cuando se registre una tormenta eléctrica, debido al riesgo que representan las descargas.

También aconsejó evitar movilizarse durante los momentos de lluvia más intensa. Bomberos señaló que, si las condiciones son fuertes, es preferible permanecer en un lugar seguro y esperar a que disminuyan antes de continuar el recorrido.

Las autoridades recomiendan no refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas y llamar al ECU 911 ante una emergencia. Bomberos Quito.

Mantenga despejados los desagües en casa

Entre las recomendaciones difundidas por el Municipio también está verificar que los desagües de las viviendas estén despejados para facilitar la evacuación del agua.

Además, pidió no arrojar basura en alcantarillas ni quebradas y conducir con precaución durante las precipitaciones.

Ante cualquier emergencia o situación de riesgo, la ciudadanía debe comunicarse con el ECU 911.