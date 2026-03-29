Incendio estructural se registra en una recicladora en Quito

Un incendio estructural se registra en una recicladora en el sector de Palugo, en Quito.

Un incendio estructural se registra la mañana de este domingo 29 de marzo del 2026 en una recicladora el sector de Palugo, en Pifo, al nororiente de Quito.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito atiende la emergencia. En una imagen compartida en redes sociales se observa cómo el fuego consume un área de la recicladora en donde se guardaban llantas.

(Noticia en desarrollo...)