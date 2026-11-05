Lluvias se registran en varios sectores de Quito: Bomberos emiten recomendaciones 

Lluvias se registran en varios sectores de Quito la tarde de este jueves 5 de noviembre de 2026: Bomberos emiten recomendaciones preventivas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito emitió una alerta preventiva tras registrarse precipitaciones en distintos puntos de la ciudad durante la tarde de este jueves 5 de noviembre.

La institución instó a la ciudadanía a adoptar medidas de precaución para reducir riesgos de accidentes en las vías y prevenir emergencias.

Sin emergencias

El ECU 911 en Quito confirmó la presencia de lluvias en diversos sectores de la ciudad a través del monitoreo de cámaras de videovigilancia.

Las autoridades precisaron que, hasta el momento, no se han registrado emergencias derivadas del temporal y ratificaron que mantendrán el seguimiento permanente para informar oportunamente cualquier novedad a la ciudadanía.

Cuerpo de Bomberos pide extremar precauciones al conducir por precipitaciones en Quito. ECU 911

Recomendaciones clave para la ciudadanía

Ante la acumulación de agua en la calzada y las bajas temperaturas, las casacas rojas compartieron una serie de pautas básicas de seguridad:

Conducción responsable: Reduzca la velocidad y conduzca con calma para evitar siniestros de tránsito por calzada mojada.

Reduzca la velocidad y conduzca con calma para evitar siniestros de tránsito por calzada mojada. Protección del frío: Salir de casa vistiendo ropa abrigada para evitar afecciones respiratorias por el cambio del clima .

Uso de implementos: No olvidar llevar paraguas o impermeable al transitar por la vía pública .

Los Bomberos recordaron que ante cualquier eventualidad, acumulación severa de agua o siniestro, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato con la línea única del ECU 9-1-1.

El personal operativo se mantiene desplegado y monitoreando los puntos vulnerables de la capital para atender cualquier requerimiento de forma oportuna.